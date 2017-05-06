طلب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رش ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق مران الفريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة.



وجاء قرار البدري بعد شكوي اللاعبين من ارتفاع درجات حرص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي علي رش الملعب قبل انطلاق المران المسائي المقام علي ملعب مختار التتش

وعقد أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق، جلسة مع علي معلول، الظهير الأيسر للفريق قبل إنطلاق المران الجماعي.

ووضع المعد البدني للنادي الأهلي برنامجا بدنيًا خاصا لعلي معلول، وذلك لرفع الحمل البدني للاعب التونسي وتطوير مستواه.

وواصل أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول، تدريباته التأهيلية قبل انطلاق المران المسائي .

وأدى حجازي بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي أخصائي الإحمال البدنية، بالجري حول الملعب، وتأدية بعض التدريبات التأهيلية قبل استكمال برنامجه في الجيم.

وتغيب رامي ربيعة مدافع ، عن مران الفريق اليوم المقام بسبب أداء الامتحانات الدراسية.

وانتظم حسام عاشور في التدريبات الجماعية المسائية بعدما تغيب عن القلعة الحمراء بعد حصوله على راحه 48 ساعه بإذن من الجهاز الفنى .

وخاض كلاً من عبد الله السعيد ومحمد نجيب وعمرو السولية ومحمد هاني وحسام غالي واجاي وكوليبالي تدريبات استشفائية.

ويستضيف الأهلي نظيره النصر للتعدين، يوم الأثنين المقبل، على ستاد السلام، في إطار الجولة الـ 28، بالدوري المصري الممتاز.