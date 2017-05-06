إقلاع طائرة "بدر" بعد تعطلها يومين بسبب طائر

أقلعت طائرة شركة بدر للطيران بعد تعطلها لمدة يومين، نتيجة ارتطام طائر بأحد محركاتها لدي هبوطها بمطار القاهرة، وأدي إلي تعطيل أحد محركاتها.

أثناء هبوط طائرة بدر للطيران القادمة من الخرطوم، ارتطم طائر بأحد محركاتها لدي هبوطها بالمطار، وأدي إلي وجود عطل، وفشل أطقم الصيانة في إصلاحه.

وقد أقلعت اليوم السبت متجهة إلي الخرطوم بعد إنهاء عمليات إصلاح العطل الفني.