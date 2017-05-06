 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 06:46 مساءً
روابط سريعة
إقلاع طائرة "بدر" بعد تعطلها يومين بسبب طائر
الطائرة الروسية المنكوبة

إقلاع طائرة "بدر" بعد تعطلها يومين بسبب طائر

2017-05-06 17:40:32

أقلعت طائرة شركة بدر للطيران بعد تعطلها لمدة يومين، نتيجة ارتطام طائر بأحد محركاتها لدي هبوطها بمطار القاهرة، وأدي إلي تعطيل أحد محركاتها.

أثناء هبوط طائرة بدر للطيران القادمة من الخرطوم، ارتطم طائر بأحد محركاتها لدي هبوطها بالمطار، وأدي إلي وجود عطل، وفشل أطقم الصيانة في إصلاحه.

وقد أقلعت اليوم السبت متجهة إلي الخرطوم بعد إنهاء عمليات إصلاح العطل الفني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3