القاهرة / الكويت .. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الكويت في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة .. مجلس النواب يأخذ الرأي النهائي على مشاريع قوانين: الرياضة والاستثمار وعلاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

القاهرة .. يرأس وزير قطاع الأعمال العام، أولى الجمعيات العامة للشركات القابضة الثماني التابعة للوزارة، لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2017/2018.

انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي تناقش الموازنة التقديرية عن العام المالي 2017/2018، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها والرد عليه، إضافة إلى النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة.

القاهرة .. تطلق وزارة السياحة متمثلة في هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع كلا من جامعة حلوان ومحافظة الجيزة، الدورة الأولى للتوعية السياحية للعاملين بمجال السياحة تحت شعار ( السياحة مستقبلنا ) للفئات السياحية العاملين بمنطقة الهرم .

القاهرة.. تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، جولة تفقدية لمجموعة مصانع “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية ب 6 أكتوبر، وذلك في إطار جولات الغرفة الهادفة إلى تشجيع المنتجات المحلية التي لا تقل جودة عن مثيلتها المستوردة.

القاهرة .. انطلاق فعاليات الدورة الأولى للتوعية السياحية للعاملين بمجال السياحة تحت شعار (السياحة مستقبلنا).

القاهرة .. ينظم مركز النيل للإعلام، ندوة بعنوان “مهارات القيادة والإدارة للقيادات المحلية”، بهدف إلى التعرف على أهمية تنمية المهارات القيادية والإدارية لقيادات المحليات، وأهم مهارات القيادة والإدارة للقيادات المحلية .

القاهرة.. يعقد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ورشة عمل عن تغليف ونقل القطع الأثرية (تجربة نقل القطع الأثرية إلى المتحف القومى للحضارة المصرية) يشارك فيها متدربون من المتاحف والمناطق الأثرية بهدف تبادل الخبرات بين العاملين في هذا المجال بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بوزارة الآثار.

القاهرة.. تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتسليم 50 قطعة أرض مجانا للمستثمرين بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية ، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية بالمجان في محافظات الصعيد .

الإسكندرية.. تنظم مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالإسكندرية، برنامج تدريبي حول (الأساليب الحديثة لتصميم وتطوير نظم التكاليف)، الذي يشارك فيه مديرو التكاليف والإنتاج بالأقسام الصناعية المختلفة بالشركات والمواقع الإنتاجية.

بني سويف .. يستقبل المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مستهل زيارته للمحافظة.

سوهاج.. تبدأ محافظة سوهاج، فتح باب التقدم أمام الشباب للحصول على دفعة جديدة من عربات المأكولات الذكية، والتي تعمل بالطاقة الشمسية للعمل عليها بالميادين والشوارع الرئيسية والكورنيش الشرقي بمدينة سوهاج.

الإسماعيلية.. تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، محاكمة 13 متهما في قضية الهروب من سجن “المستقبل” بالإسماعيلية.

سوهاج .. تستكمل محكمة جنايات سوهاج، محاكمة 190 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم 28 متهما بتكوين خلية إرهابية، وحيازتهم أسلحة وطلقات نارية مختلفة لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة وارتكابهم 13 واقعة إرهابية بمختلف مراكز المحافظة.

القاهرة .. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية، بمحافظة القاهرة .

القاهرة .. يعقد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة عمل عن تغليف ونقل القطع الآثرية ( تجربة نقل القطع الآثرية إلى المتحف القومى للحضارة المصرية ) يشارك فيها متدربون من المتاحف والمناطق الآثرية، بهدف تبادل الخبرات بين العاملين في هذا المجال بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بوزارة الآثار .

القاهرة .. ينظم معهد الإذاعة والتليفزيون، دورة تدريبية في “التعاطي الإخباري في مكافحة الإرهاب” بالتعاون مع المركز العربي للتدريب الإذاعي والتليفزيوني بدمشق، والمشارك فيها الهيئات الأعضاء في اتحاد إذاعات الدول العربية.

القاهرة .. تنظم أمانة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان “دور الصحافة والإعلام في تنمية الوعى بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب”، بحضور وزير الثقافة،ويشارك في الندوة رئيس اللجنة الوطنية للصحافة، ومقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، عميد كلية الإعلام بالقرية الذكية بمقر المجلس .

القاهرة .. تحيي اروكسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة .. يستضيف مسرح معهد الموسيقى العربية، في الثامنة مساء، حفلا فنيا في إطار سلسلة حفلات وهابيات .

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في السادسة مساء، أمسية شعرية فينة لجمعية مبدعي الغد الأدبية، وذلك بقاعة الكلمة بالساقية.

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في الثامنة مساء، حفلا فنيا تحييه فرقة “ماركو والأصدقاء “وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية .

القاهرة.. تختتم، فعاليات البطولة الإفريقية الرابعة للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي الصيد بـ6 أكتوبر، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من 8 دول .

القاهرة .. يلتقي فريقا الزمالك والمقاولون العرب، في التاسعة مساء، على ملعب استاد السلام، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

طنطا .. يلتقى فريقا طنطا والإسماعيلي، في الرابعة إلا ربع عصرا، على استاد طنطا، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

أسوان.. يلتقي فريقا أسوان وسموحة، في السادسة مساء، على استاد أسوان، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

القاهرة – لندن.. يلتقى فريقا أرسنال ومانشستر يونايتد، في الخامسة مساء، وذلك في إطار مباريات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

القاهرة – لندن.. يلتقي فريقا ليفربول وساوثهامبتون، في الثانية والنصف ظهرا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

القاهرة- مدريد.. يلتقي فريقا مالاجا وسيلتا فيجو، في التاسعة إلا ربع مساء، وذلك في إطار مباريات الأسبوع ال36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

القاهرة – مدريد.. يلتقي فريقا فالنسيا واوساسونا، في الرابعة والربع عصرا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع ال36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

القاهرة- مدريد.. يلتقي فريقا ديبورتيفو لاكورونيا واسبانيول، في السادسة والنصف مساء، وذلك في إطار مباريات الأسبوع ال36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة مدينة (منية النصر) ندوة في الحادية عشر صباحا، تحت عنوان (الوحدة الوطنية وتجديد الخطاب الديني) وذلك بمقر القصر .

المنصورة .. استمرار امتحانات نهاية العام الدراسي لتلاميذ الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي لليوم الثاني على التوالي وذلك في مادتي (الرياضيات والتربية الدينية) في التاسعة صباحا.

المنصورة .. تتواصل في الثامنة صباحا امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لطلاب الصف الثاني بالمدارس الثانوية، وكذلك تلاميذ الصفين الأول والثاني بالمدارس الإعدادية بالدقهلية.