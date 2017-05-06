استنكر النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب ما أسماها الحملة الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان على مجلس النواب وتتهمه بمجاملة الحكومة في إصدار القوانين، معتبرًا أن ذلك حديث “زور وبهتان”.

وقال “طوبيا” في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه-، اليوم السبت، إن البرلمان أعضاء البرلمان منتخبون من جانب الشعب المصري في انتخابات نزيهة وشفافة، والبرلمان لا يمكن أن يصدر قوانين ضد من أنتخبه.

واعتبر أن لحملة التي تشنها “الإرهابية” على البرلمان ستبوء بالفشل ولن تنجح في مخططاتها، مشددا مشيرًا إلى أن المصريين يعرفون أهمية مجلس النواب ودوره.

وزعم أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان يدفع أموالا للجيش الإلكتروني التابع للجماعة، من أجل تشويه صورة البرلمان المصري وبث شائعات حول مشروعات القوانين التي يعدها.

وقال إن الإخوان يحاولون دعم بعض الأطراف الدولية التي تتآمر على مصر مثل قطر وتركيا، ويقدمون دعما لداعش والجماعات المتطرفة، ويحاولون بكل الطرق قطع الطريق على السياسة الخارجية المصرية.