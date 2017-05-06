سحق فريق ليستر سيتي نظيره واتفورد بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت في الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.

سجل أهداف ليستر كلا نديدي في الدقيقة 38 و رياض محرز في الدقيقة 58 ومارك البرايتون في الدقيقة 93 .

بهذه النتيجة رفع ليستر رصيده للنقطة 43 في المركز التاسع، وتوقف رصيد واتفورد عند النقطة 40 في المركز 15.

وسقط فريق هال سيتي الذي يلعب ضمن صفوفه المصري الدولي أحمد المحمدي بهدفين دون رد في لقاء اليوم بنفس الجولة

وشهدت المباراة مشاركة المحمدي كأساسياً في التشكيل حتى نهايتها.

وسجل هدفي سندرلاند كلاً من بيلي جونز في الدقيقة 69 من الشوط الثاني قبل أن يضيف جيرمين ديفو هدف فريقه الثاني في الوقت الضائع من المباراة 92.

بهذه النتيجة رفع سندرلاند متذيل الترتيب رصيده للنقطة 24 في المركز الأخير بينما توقف رصيد هال سيتي عند النقطة 34 في المركز السابع عشر.

ستوك يقع في فخ التعادل مع بورنموث في مباراة النيران الصديقة

وتعادل فريق ستوك سيتي الذي يلعب ضمن صفوفه المصري رمضان صبحي نجم منتخب الفراعنة بهدفين مع نظيره بورنموث

وشهد اللقاء تواجد رمضان صبحي على دكة البدلاء للمباراة الثامنة على التوالي

وجاءت الأهداف عن طريق اللاعب موسيت في الدقيقة 33 عن طريق النيران الصديقة لصالح ستوك قبل أن يتعادل جونيور ستانيلاس في الدقيقة 62 ليضيف مامي بيرام ضيوف هدف ستوك الثاني في الدقيقة 73 ليتعادل اللاعب ريان شوكروس بهدف في مرماه لصالح بورنموث في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة رفع ستوك سيتي رصيده للنقطة 41 في المركز الثالث عشر ووصل رصيد بورنموث للنقطة 42 في المركز العاشر.