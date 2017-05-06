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بايرن يحتفل باللقب بفوز هزيل ودورتموند ينتزع المركز الثالث في البوندسليجا
بروسيا دورتموند

بايرن يحتفل باللقب بفوز هزيل ودورتموند ينتزع المركز الثالث في البوندسليجا

2017-05-06 17:38:37
محيط - أحمد عبد الخالق

بهدف دون رد استطاع فريق بايرن ميونخ تحقيق فوزا صعبا على نظيره دارمشتات في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ملعب أليانز أرينا معقل البافاريين في الجولة الـ 32 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وكان بايرن ميونخ قد حسم لقب الدوري الالماني للمرة الخامسة على التوالي منذ الجولة الماضية في البوندسليجا.

سجل هدف اللقاء اليوم والوحيد اللاعب خوان بيرنات في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز رفع بايرن رصيده للنقطة 76 في المركز الأول ، وتوقف رصيد دارمشتات عند النقطة 24 في المركز الأخير ليضمن الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وفي لقاء ثان انتزع فريق بروسيا دورتموند المركز الثالث من نظيره هوفنهايم بالفوز بهدفين مقابل هدف في لقاء بنفس الجولة.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ماركو رويس في الدقيقة 4 من عمر المباراة وبيير ايمريك اوباميانج في الدقيقة 82.

وقلص الفارق اللاعب اندريج كراماريتش في الدقيقة 86 من ركلة جزاء لهوفنهايم.

بهذه النتيجة حافظ أسود الفيستيفال على مركزهم الثالث في البوندسليجا خلف لايبزيج الوصيف برصيد 60 نقطة وتوقف رصيد هوفنهام عند النقطة 58 في المركز الرابع .

واستطاع فولفسبورج عبور عقبة اينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل لا شئ في مباراة مثيرة من الطرفين.

جاء هدفي المباراة عن طريق الثنائي دانيل ديدافي في الدقيقة 48 والمخضرم ماريو جوميز في الدقيقة 63.

هذا الانتصار رفع رصيد فولفسبورج للنقطة 36 ليقفز للمركز الثاني عشر من ترتيب البوندسليجا، وتوقف رصيد اينتراخت فرانكفورت عند النقطة 41 في المركز الحادي عشر.

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