

قررت نيابة إمبابة برئاسة المستشار باهر حسن، حبس قواد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على أعمال منافية للاداب والنصب على كويتي الجنسية.

وكشفت تحقيقات النيابة، تحت إشراف محمود اسماعيل ، أن قسم امبابة تلقى بلاغا من كويتي الجنسية يتهم فيه قواد بالنصب عليه فى 500 جنيه مقابل ممارسة الدعارة،وعلي الفور قام ضباط القسم بعمل التحريات اللازمة التي ثبت منها صحة أقوال المبلغ، وبناء علي ذلك تم تحديد مكان المتهم وتمكنت قوة أمنية من القبض علية وبحوزته المبلغ المالي وسلاح ناري .



وأضافت التحقيقات بأن المتهم تقابل مع “المبلغ” راغب المتعة والذي طلب منه إحضار فتاة للممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ مالي، واتفقوا سويا على مكان لقاءهم، ولكن المتهم نصب عليه واخذ المبلغ المالي وفر هاربا.