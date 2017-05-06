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موسكو وواشنطن تؤكدان استعدادهما لإعادة تفعيل "سلامة الطيران" في سوريا
انفجار في سوريا - قصف

موسكو وواشنطن تؤكدان استعدادهما لإعادة تفعيل "سلامة الطيران" في سوريا

2017-05-06 17:03:00
وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد أكدا استعدادهما لإعادة تفعيل اتفاق سلامة الطيران في أجواء سوريا.
وأفادت الدفاع الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، بأن جيراسيموف ودانفورد أكدا، خلال مكالمة هاتفية جرت بطلب من الجانب الأمريكي اليوم السبت، استعداد روسيا والولايات المتحدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهما في إطار المذكرة الروسية - الأمريكية الهادفة إلى ضمان سلامة تحليق طيران البلدين، وتجنب الحوادث أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” في الأجواء السورية، والتي علقت روسيا مشاركتها فيها عقب الضربات الأمريكية على قاعدة الشعيرات السورية الشهر المنصرم.
وأشارت الوزارة إلى أن جيراسيموف ودانفورد بحثا الوضع في سوريا في سياق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها 4 مايو الجاري خلال الجولة الرابعة لمباحثات أستانا حول التسوية السورية، مع التركيز على مسألة إنشاء مناطق تخفيف حدة التصعيد في سوريا.

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