★فايد: الشمول المالي يعمل علي دفع المشروعات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية

يلعب بنك عَوده – مصر أحد أبرز المؤسسات المصرفية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، دورا رائدا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال المساهمة في دعم وتطوير وتنمية العديد من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبيئة، حيث تأتي المسئولية المجتمعية ضمن المعايير الرئيسية لعمل بنك عَوده في السوق المصرية، والتي تتمثل في الشفافية والإبتكار والموارد البشرية والتراث والمجتمع المدني والجودة .



ويأتي الشمول المالي ونشر الثقافة المالية داخل المجتمع المصري كأحد أدوار المسئولية المجتمعية التي يقدمها بنك عَوده داخل السوق،من خلال الفعاليات التي ينظمها بين طلاب المدارس والجامعات وإجراء محاكاة للخدمات المصرفية، بالإضافة الى الاشتراك مع المعهد المصرفي في نشر الثقافة المالية داخل المدارس الحكومية، وتخصيص برنامج تمويلي للشباب باسعار فائدة مخفضة .



وشارك بنك عَوده – مصر، في «الاسبوع العربي للشمول المالي» الذي إنطلق تحت رعاية البنك المركزي المصري، من خلال تنظيم عددًا من الفعاليات الهادفة الى التعريف بأهمية الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين كافة فئات المجتمع المصري ، وتوضيح حقهم في الحصول على خدمات مالية ملائمة وبتكاليف منافسة وعادلة، تلبي احتياجاتهم.

وتعليقامحمد على ذلك اگد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده – مصر، حرص مصرفه على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال نشر الثقافة المالية داخل المجتمع بشكل عام وبين فئة الشباب على وجه الخصوص، من خلال عقد ورش عمل ودورات تعليمية في العديد من المدارس والجامعات حول الخدمات المصرفية للمساهمة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بين طلاب المدارس والجامعات بالجهاز المصرفي المصري والخدمات التي يقدمها للمواطنين، الى جانب توضيح دور القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من أجل نشر الوعي المجتمعي حول الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك.



وتضمنت ورش العمل والدورات التعليمية في المدارس والجامعات، محاكاة للخدمات المصرفية التي يقدمها بنك عَوده- مصر للطلاب المشاركين وتم منحهم شهادات تفيد الحصول على تلك الدورة كما تم منح الفائزين جوائز قيمة، وتم توفير منافذ لموظفي تلك المدارس والجامعات وهو ما منحهم فرصة لفتح حسابات والتوعية بالمنتجات المصرفية.



كما خصص بنك عَوده – مصر ، خلال الاسبوع العربي للشمول المالي، منافذ مصرفية بكافة الأندية الرياضية المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة الى مركزين تجاريين بالقاهرة، لمنح الفرصة لشرائح المجتمع المختلفة للتعرف على أهمية الخدمات المصرفية في حياتهم اليومية، من خلال الحصول على الخدمات والمنتجات المالية المتنوعة.

اشار فايد في تصريحاته الى ان الشمول المالي يعمل علي دفع المشروعات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.



وتمتد مساهمة بنك عَوده – مصر، في مجال المسئولية المجتمعية للعديد من القطاعات الحيوية تتمثل أبرزها في بنوك الطعام والكساء والشفاء المصري بالاضافة الى دعم مستشفايات 57357 والقصر العيني و المعهد القومي للأورام ومركز اسوان للقلب ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومؤسسة بهية و المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي الى جانب دعم مجموعة من المؤسسات الخيرية تتمثل في صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير وجمعية رسالة الخيرية .



كما شارك بنك عَوده – مصر في العديد من الحملات الخيرية كجانب من مسؤوليته المجتمعية تمثلت أبرزها في إطلاق حملات بطاقات الائتمان للتبرع بجزء من رسوم الاصدار للمؤسسات الخيرية لفترة محددة أبرزها بنك الطعام المصري ، بالاضافة الى بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة مع مؤسسة بهية الى جانب حملات التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الى جانب انشاء وتجهييز سيارات الاسعاف، كما حرص البنك على إنشاء مقرة الرئيسي الجديد وفقا للمعايير البيئية، والتوسع في تمويل المؤسسات التي تدعم البيئة وتتوافق مع معاييرها .