أحيا الصقر أحمد حسن، كابتن مصر ولاعب الأهلى والزمالك السابق، الذكرى 15 لرحيل المايسترو صالح سليم، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 6 مايو من عام 2002 بعد صراع مع المرض.

وكتب الصقر عبر حسابه على تويتر: “نجح فى إدارة المنظومة الناجحة بالعقل لا بالصوت، فهو لايزال الجميع يحصد ثمار ما أرساه من مبادئ وأسس لنجاح يستمر لسنوات، رحم الله صالح سليم”.