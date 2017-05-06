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الصقر في ذكرى رحيل صالح سليم: «نجح في إدارة الأهلي بالعقل»
احمد حسن

الصقر في ذكرى رحيل صالح سليم: «نجح في إدارة الأهلي بالعقل»

2017-05-06 17:02:17

أحيا الصقر أحمد حسن، كابتن مصر ولاعب الأهلى والزمالك السابق، الذكرى 15 لرحيل المايسترو صالح سليم، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 6 مايو من عام 2002 بعد صراع مع المرض.

وكتب الصقر عبر حسابه على تويتر: “نجح فى إدارة المنظومة الناجحة بالعقل لا بالصوت، فهو لايزال الجميع يحصد ثمار ما أرساه من مبادئ وأسس لنجاح يستمر لسنوات، رحم الله صالح سليم”.

احمد حسن

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