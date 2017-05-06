أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه صدر قرار بعدم حج العمالة الموسمية “العمال والسائقين”، التي يتم استقدامها للعمل خلال موسم الحج، مشددة على أن هؤلاء العمالة مهامهم العمل فقط وليس الحج، مؤكدة أنه سيتم فرض عقوبات على الشركات المخالفة حال عدم تنفيذ إعمالها لهذا القرار.

جاء ذلك خلال تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة، حيث أشار المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، إلى أنه التقى الدكتور حسين بن ناصر وكيل وزارة الحج والعمرة بجدة، للتعرف على أهم الإجراءات التي تتخذها المملكة للاستعداد لموسم الحج، مؤكدا أن وزارة الحج والعمرة ألزمت مكتب الوكلاء بالإعلان عن الوظائف المطلوبة لهذا العام بالصحف المصرية منعا لاستغلال التأشيرات الممنوحة لها وبيعها للعمال، وقد تم تشكيل لجنة لهذا الخصوص.

وكشف وكيل وزارة الحج والعمرة، أنه تم صدور قرار بعدم حج العمال والسائقين هذا العام، وأن جميع العمال، هم عمالة موسمية للعمل فقط وليس “الحج تحت مسمى عمالة موسمية”، وأنه هناك عقوبات على الشركات المخالفة نتيجة عدم تنفيذ إعمالها لهذا القرار، وفي حالة تغيب هؤلاء العمال عن مقار عملهم يتم استبدالهم بعمال آخرين خصما من مستحقات الشركة لدي الوزارة.

وأكد أن العمالة المصرية هذا العام سوف تخضع للفرصة الأخيرة في التزام الشركات بالتأكيد على عدم حج عمالها، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات تتقاضي مبالغ مالية من هذه العمالة مقابل ذلك.