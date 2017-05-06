قرر محمد نبيل مدير نيابة إمبابة، حبس أمينى شرطة من قوة قسم العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تسهيل هروب متهم من محكمة تاج الدول.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء عرض أحد المتهمين فى قضايا النصب والتزوير على نيابة العمرانية للتحقيق معه، تمكن من مغافلة الحرس والقوة الأمنية المكلفة بحراسته والمكونه من ضابط يدعى” عزت” واثنين من أمناء الشرطة هم “تامر” ،” سيد”، أثناء انقطاع الكهرباء عن المبنى من الهرب.

وبسوال الضابط والقوة الأمنية خلال التحقيقات، أكد على أنه لا يعلم شىء عن هروب المتهم، وقال إن أمينى الشرطة هم المسؤلين عن هروبه، وبناء على ذلك أصدرت النيابة قرارها السابق، وإخلاء سبيل الضابط.