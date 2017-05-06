أكد شرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على ان شركة صلة الراعية للنادي ليس مجرد رعاة للنادي، وإنما شركاء نجاح.

وأضاف شمس خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الراعي رقم 14، “مافيش نادي عنده 14 راعي في أفريقيا أو الشرق الأوسط، مبقاش عندنا مكان في فانلة الأهلي، وقربنا نكتب الإعلانات علي أيد اللاعبين.

وتعد شركة فاين من الشركات الرائدة في مجال صناعة الورقيات والمناديل، حيث تم إنشاؤها عام 1952، ولها فروع في أكثر من 11 دولة عربية، بالإضافة إلى التصدير للدول الأوروبية.