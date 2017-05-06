قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة إنه في إطار سعي الهيئة لاتخاذ جميع التدابير لزيادة الترويج السياحي إلى مصر، استوجب ذلك تأهيل العاملين ذوي التعامل المباشر مع السياح الذين يعتبرون عاملا رئيسيا في ترك صورة ذهنية جيدة لدى السياح.

وأضاف في كلمته بمؤتمر الإعلان عن الدورة الأولى للتوعية السياحية للعاملين بمجال السياحة تحت شعار (السياحة مستقبلنا)، بالتعاون مع جامعة حلوان ومحافظة الجيزة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاوني يستهدف زيادة الوعي السياحي في سبيل تنمية مهارات التعامل مع السائحين، لتحسين الانطباع لديهم، باعتبار العنصر البشري أهم العناصر في عملية الترويج السياحي.

وأشار الدميري إلى أنه تم الاستقرار على تقديم الحملة من خلال محاضرات تفاعلية تتضمن محاضرات تفاعلية من مادة علمية تم إعدادها خصيصا بما يتلاءم مع الحملة باعتبار السياحة أهم مصادر الدخل القومي فضلا عن أهمية الحفاظ على التراث وتدعيم الوعي السياحي.

وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحه أن الحملة تبدأ بتدريب 200 عامل من أصل 1400 بمنطقة الأهرامات من الخيالة والبائعين، على أن يتم استكمال الحملة بعد شهر رمضان، موجها الشكر لمحافظة الجيزة لتوفيرها قاعات تدريب للحملة، لافتا إلى أن الحملة تعتبر نواة جيدة ومجهود مكثف يترجم ليغطي وسائل الإعلام من الاذاعه والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين أيضا لتأهيلهم للتعامل الإيجابي مع السياح لترك انطباع ايجابي لديهم ما يساهم في تحسين الصورة السياحية إلى مصر كمقصد سياحي.