رسميا.. الراعي رقم 14 يزين قميص الأهلي في حضور "عاشور وسليمان ورحيل"2017-05-06 16:55:21
أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، عن انضمام الراعي رقم 14 له هذا الموسم، وهي شركة “فاين”.
وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقره بالجزيرة، للاعلان عن الراعي الجديد بحضور اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي، ولاعبي الفريق وليد سليمان وصبري رحيل وحسام عاشور، بالإضافة إلى سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي، ونادر خليل مدير التسويق وياسر أيوب مدير قطاع الإعلام، وأحمد القطان مدير عام المبيعات والتسويق بشركة “فاين”.
وأكد شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي، أن وجود 14 راعيا للنادي الأهلي هو أمر غير مسبوق، ولا يوجد مثله في أي ناد في المنطقة العربية والإفريقية، لافتا إلى أن الأهلي سعيد بانضمام شركة فاين إلى رعاته، موضحا أن رعاة الأهلي هم شركاء النجاح، وأن النادي يتعامل مع رعاته باعتبارهم شركاءً وليسوا رعاةً فقط.
وأشار إلى أن شركة “صلة” الراعي الرسمي للنادي والتي نجحت في جلب 14 راعيا للنادي الأهلي، تعد شريكا أساسيا في نجاحات الأهلي.
من جهته، قال أحمد القطان مدير عام المبيعات والتسويق بشركة “فاين”، إن الشركة لديها تفاؤل كبير بعد توقيع عقد الشراكة مع أكبر نادٍ في قارة إفريقيا والمنطقة العربية، خاصة أن عمر النادي يتجاوز الـ110 أعوام، لافتا إلى سعي الشركة لتعاون مثمر مع النادي.
وأوضح القطان أن فكرة الشراكة مع النادي الأهلي جاءت من كونهما كيانين لهما عمر، ونجاحات طويلة في المنطقة كلها، وأن هناك خطة بالتعاون مع شركة «صلة» راعي النادي لتقديم خدمات وعروض خاصة لأعضاء النادي وجماهيره؛ من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة في فروع النادي، مع طرح عبوات في السوق تحمل شعار النادي وصور اللاعبين، مؤكدا ثقته في نجاح الشراكة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
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