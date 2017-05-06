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بالصورة.. رامز جلال عن برنامجه "رامز تحت الأرض":"توكلنا على الله"
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بالصورة.. رامز جلال عن برنامجه "رامز تحت الأرض":"توكلنا على الله"

2017-05-06 16:52:53

 
نشر الفنان رامز جلال، أول صورة لإعلان برنامج مقالبه الجديد “رامز تحت الأرض”، المقرر إذاعته في شهر رمضان المقبل على قناة “إم بي سي مصر”.

وقال “جلال” تعليقًا على الصورة: “اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بِسْم الله توكلنا على الله، والله المستعان”.

وكان النجم رامز جلال اعتاد السنوات الماضية، المشاركة في السباق الرمضاني بهذه النوعية من البرامج، والتي تذاع بشكل حصري على شاشة “إم بي سي مصر”، وحقق نجاحًا ساحقًا خلال النسخ الماضية، كان من بينها «رامز واكل الجو»، و«رامز قرش البحر»، وآخرها «رامز بيلعب بالنار» الذي قدمه في رمضان الماضي.

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