أفادت شرطة تنزانيا اليوم السبت بأن 32 شخصا، من بينهم 29 طفلا، قتلوا في حادث سقوط حافلة مدرسية بأحد الأنهار شمال البلاد.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن حافلة صغيرة انحرفت عن طريق منحدر، بالقرب من بلدة “كاراتو” بمنطقة “أروشا”، صباح اليوم، وسقطت في أحد الأنهار.

وأشارت إلى أن مدرسين وسائق الحافلة أيضا من بين القتلى، فيما أصيب عدة أشخاص بعضهم فى حالة خطرة.