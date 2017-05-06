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الصحة: لا مساس بحقوق المرضى والعاملين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

الصحة: لا مساس بحقوق المرضى والعاملين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية

2017-05-06 16:47:16

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان على أن أرض مستشفى الصحة النفسية بالعباسية هي ملك أصيل للمريض النفسي والعاملين بالصحة النفسية ، نافيا وجود أية نية للوزارة سواء باستخدام أو استقطاع أي جزء من المستشفى لأي غرض آخر.
وأصدر وزير الصحة والسكان تعليماته لمساعده للشئون المالية والإدارية بإلغاء أي مخاطبات تم تداولها بين الوزارة والمحافظة بشأن تشكيل لجان في هذا الصدد.
وقال : “إنه لا مساس نهائيا بأرض المستشفى إلا لتطوير خدمات الصحة النفسية حيث يضع الوزير حقوق المريض النفسي على رأس أولويات الوزارة” ، لافتا إلى أنه لا مساس بحقوق المرضى والعاملين وأن المستشفى تعتبر من أعرق المستشفيات بالمنطقة والتى تقدم خدمة جليلة للمرضى النفسيين بمصر.

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