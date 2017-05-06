"أرضك" للتنمية والاستثمار تشارك بأحدث مشروعاتها العقارية في معرض بالكويت2017-05-06 16:52:24
أشرف دويدار: أرضك تقدم نموذج أعمال يحاكي النماذج العالمية وفكر جديد أحدث طفرة في قطاع العقارات المصري وسعداء بالتواجد في دولة الكويت الشقيقة
تشارك شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري بأحدث مشروعاتها “زيزينيا المستقبل” بالمعرض المصري العقاري الدولي بالكويت والذي تستمر فعالياته حتى يوم 6 مايو، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الشركة القائمة على التنوع قطاعياً والتوسع جغرافياً والعمل على تخطى التحديات السوقية بآليات مبتكرة تسهم في تعزيز تبادل الاستثمارات مع دول الجوار ولاسيما دولة الكويت الشقيقة.
وصرح الدكتور المهندس أشرف دويدار – العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، بأن أهمية المعرض تتثمل في جذب الاستثمارات للسوق المصرية وتبادل الآراء والتطلع على أحدث المستجدات على الساحة العقارية، خاصة وانه واحد من المعارض العقارية الكبرى حيث يشارك به أكثر من 150 مطور عقاري عربي ودولي، يستعرضون أكبر المشروعات في الشرق الاوسط والوطن العربي.
واكد دويدار خلال تصريحه ان استراتيجية الشركة تقوم على فلسفة رئيسية هي الحرص على الاستفادة من التجارب العالمية الفريدة للمجتمعات المتقدمة مع الحفاظ على الميراث الثقافي المصري، وقد ظهر ذلك واضحاً في مشروع «زيزينيا المستقبل» أحدث وأكبر مشروعات الشركة والتي تشارك به بالمعرض المصري العقاري الدولي والذي يعد نقلة حقيقية في السوق العقاري.
واضاف أن مشروع «زيزينيا المستقبل» يقام علي مساحة 70.46 فدانا ويضم نحو 45 عمارة سكنية تشتمل علي 1807 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 160 متراً مربعاً 568 متر مربع وذلك باستثمارات تصل إلي 2.1 مليار جنيه، وتصل النسبة البنائية للمشروع إلي 20%، بالإضافة إلى إن 80% من المشروع مساحات الخضراء وبحيرات صناعية وأماكن ترفيهية وخدمية واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع وتسخين المياه ووجود تراك عجل وتراك مشي وغيرها من الخدمات، ويعتبر الموقع الجغرافي لمشروع زيزينيا المستقبل من أفضل المناطق العمرانية في القاهرة، لكونه محاطاً بالعاصمة الجديدة وبالقرب من مشروع مدينتي وامتداداً طبيعياً للقاهرة الجديدة من جهة شارع التسعين.
وأوضح انه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال عام 2020، كما ان “شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري” هي أول شركة تبدأ الأعمال الإنشائية في “مستقبل سيتي” وذلك تأكيداً على مصداقية الشركة في التنفيذ والتزاماً بالتوقيتات الزمنية المحددة سلفاً.
وأشار د.م. “أشرف دويدار” إلى أن الشركة من أوائل الشركات التي تبنت فكرة “تصدير العقار” كوسيلة لعرض الفرص الاستثمارية في مصر لغير المصريين والمصريين المغتربين حيث تواجدت الشركة بقوة في كافة المحافل العقارية الرئيسية في الإمارات والكويت ودول الخليج لتمثل ليس فقط رؤية الشركة ومشاريعها ولكن لتعكس مدى التطور الذي وصل له قطاع العقارات المصري الذي بدأ يجذب المستثمرين حيث الموقع المتميز وجودة المنتج وتنافسية الأسعار.
يذكر أن شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري تأسست - عـام 1998 كــشــركــة مساهمة مصرية برأسمال بلغ 500 مليون جنيه مصري، ومنذ تأسيسها، أخذت الشركة في التوسع والازدهار بخطى ثابتة في سوق العقارات المصرية ، حتي أصبحت تمتلك عدداً من المشروعات العقارية المستقبلية. وعلــى مــدار خبــراتها الواسعــة أسست أرضك أربعة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية كبرى أضافت قيمة هائلة لسوق القطاع العقاري. وتتضمن هذه المشروعات أربعة مجمعات سكنية شهيرة؛ ألا وهي زيزينيـا، وزيزينـيـا جاردن، وزيزينيــا روز، وزيزينيا فلاورز.
-
"الداخلية" تعلن مقتل مسئولي نقل المتفجرات بحركة "حسم" الإرهابية في الغربية
أعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابيين مسئولين عن نقل المواد المتفجرة لجماعة “حسم الإرهابية”، ومتورطين فى حادث استهداف قوات الأمن بطنطا، عقب تبادل إطلاق الرصاص مع ...Sat, 06 May 2017 12:16:44 GMT
-
تبدين أكبر من عمركِ الحقيقي.. لماذا؟
أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية بأن بعض الأطعمة تتسبب في ظهور أعراض التقدم في العمر أو على الأقل تجعل المرء يبدو كذلك. وهذه الأطعمة هي: السكر: تناول كميات كبيرة من ...Sat, 06 May 2017 12:46:16 GMT
-
«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
-
وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
-
برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
-
نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
-
اتحاد المستثمرين ينظم مؤتمر "مصر فى قلب أفريقيا"
أعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تنظيم مؤتمر تحت شعر “مصر فى قلب أفريقيا”، يوم الثلاثاء، ويستهدف المؤتمر تحقيق الشراكة المنشودة بين رجال الأعمال ...Sat, 06 May 2017 07:19:22 GMT
-
اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
-
احتراق 4 آلاف بالة قش في حريق بإحدى قرى البحيرة
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بكميات كبيرة من بالات القش بقرية الجلاء بدائرة مركز كوم حمادة، ونتج عن الحريق احتراق 4000 بالة دون حدوث إصابات بشرية ...Sat, 06 May 2017 09:56:11 GMT