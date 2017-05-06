أشرف دويدار: أرضك تقدم نموذج أعمال يحاكي النماذج العالمية وفكر جديد أحدث طفرة في قطاع العقارات المصري وسعداء بالتواجد في دولة الكويت الشقيقة

تشارك شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري بأحدث مشروعاتها “زيزينيا المستقبل” بالمعرض المصري العقاري الدولي بالكويت والذي تستمر فعالياته حتى يوم 6 مايو، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الشركة القائمة على التنوع قطاعياً والتوسع جغرافياً والعمل على تخطى التحديات السوقية بآليات مبتكرة تسهم في تعزيز تبادل الاستثمارات مع دول الجوار ولاسيما دولة الكويت الشقيقة.

وصرح الدكتور المهندس أشرف دويدار – العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، بأن أهمية المعرض تتثمل في جذب الاستثمارات للسوق المصرية وتبادل الآراء والتطلع على أحدث المستجدات على الساحة العقارية، خاصة وانه واحد من المعارض العقارية الكبرى حيث يشارك به أكثر من 150 مطور عقاري عربي ودولي، يستعرضون أكبر المشروعات في الشرق الاوسط والوطن العربي.

واكد دويدار خلال تصريحه ان استراتيجية الشركة تقوم على فلسفة رئيسية هي الحرص على الاستفادة من التجارب العالمية الفريدة للمجتمعات المتقدمة مع الحفاظ على الميراث الثقافي المصري، وقد ظهر ذلك واضحاً في مشروع «زيزينيا المستقبل» أحدث وأكبر مشروعات الشركة والتي تشارك به بالمعرض المصري العقاري الدولي والذي يعد نقلة حقيقية في السوق العقاري.

واضاف أن مشروع «زيزينيا المستقبل» يقام علي مساحة 70.46 فدانا ويضم نحو 45 عمارة سكنية تشتمل علي 1807 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 160 متراً مربعاً 568 متر مربع وذلك باستثمارات تصل إلي 2.1 مليار جنيه، وتصل النسبة البنائية للمشروع إلي 20%، بالإضافة إلى إن 80% من المشروع مساحات الخضراء وبحيرات صناعية وأماكن ترفيهية وخدمية واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع وتسخين المياه ووجود تراك عجل وتراك مشي وغيرها من الخدمات، ويعتبر الموقع الجغرافي لمشروع زيزينيا المستقبل من أفضل المناطق العمرانية في القاهرة، لكونه محاطاً بالعاصمة الجديدة وبالقرب من مشروع مدينتي وامتداداً طبيعياً للقاهرة الجديدة من جهة شارع التسعين.

وأوضح انه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال عام 2020، كما ان “شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري” هي أول شركة تبدأ الأعمال الإنشائية في “مستقبل سيتي” وذلك تأكيداً على مصداقية الشركة في التنفيذ والتزاماً بالتوقيتات الزمنية المحددة سلفاً.

وأشار د.م. “أشرف دويدار” إلى أن الشركة من أوائل الشركات التي تبنت فكرة “تصدير العقار” كوسيلة لعرض الفرص الاستثمارية في مصر لغير المصريين والمصريين المغتربين حيث تواجدت الشركة بقوة في كافة المحافل العقارية الرئيسية في الإمارات والكويت ودول الخليج لتمثل ليس فقط رؤية الشركة ومشاريعها ولكن لتعكس مدى التطور الذي وصل له قطاع العقارات المصري الذي بدأ يجذب المستثمرين حيث الموقع المتميز وجودة المنتج وتنافسية الأسعار.

يذكر أن شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري تأسست - عـام 1998 كــشــركــة مساهمة مصرية برأسمال بلغ 500 مليون جنيه مصري، ومنذ تأسيسها، أخذت الشركة في التوسع والازدهار بخطى ثابتة في سوق العقارات المصرية ، حتي أصبحت تمتلك عدداً من المشروعات العقارية المستقبلية. وعلــى مــدار خبــراتها الواسعــة أسست أرضك أربعة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية كبرى أضافت قيمة هائلة لسوق القطاع العقاري. وتتضمن هذه المشروعات أربعة مجمعات سكنية شهيرة؛ ألا وهي زيزينيـا، وزيزينـيـا جاردن، وزيزينيــا روز، وزيزينيا فلاورز.

