فرج عامر يدعو للتصويت على قانون الرياضة غدا2017-05-06 16:52:32
كشف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس نادي سموحة السكندري عن موعد التصويت النهائي لقانون الرياضة.
وقال في بيان رسمي له اليوم أنه سيتم التصويت غدا الثلاثاء على قانون الرياضة بأغلبية ثلثى أعضاء اللجنة.
وكان فرج عامر ونظيره المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد عكفوا على إصدار قانون الرياضة في وقته الملائم لطرحه على المسئولين عقب 145 ساعة عمل متواصلة وأكثر من 344 جلسة استماع داخل وخارج البرلمان.
وطالب عامر من النواب أن يقوموا بقراءة القانون جيداً والتصويت بالموافقة على قانون الرياضة المصري، مؤكداً أنه نقلة فى الحياة الرياضية، وبصمة جديدة فى تاريخ البرلمان المصري على أيد حضراتكم
وأردف عامر أنه سيتم عقد احتفالية تكريم لأعضاء لجنة الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية، ولوزير الشباب والرياضة ولكل من ساهم معنا فى اخراج هذا القانون.
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