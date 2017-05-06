أدى طلاب المدارس بمراحل الشهادات و النقل المختلفة في عدد من المحافظات اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2016/ 2017.

وأكد وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات على أن الامتحانات سارت بشكل طبيعي ولم تتلقى غرف العمليات أي شكاوي وأن الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي.

ففي محافظة دمياط، صرح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ياسر عمر، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الأول الابتدائي بلغ 32 ألفا و567 تلميذا وتلميذة، والصف الثاني الابتدائي 33 ألفا و871 تلميذ وتلميذة، والصف الثالث الابتدائي 33 ألفا و337 تلميذ وتلميذة ، كما بلغ عدد الطلاب الصف الأول الإعدادي 29 ألفا و968 طالبا وطالبة، والصف الثاني الإعدادي 25 ألف و244 طالبا وطالبة ، وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي 9 آلاف و924 طالبا وطالبة، والصف الثاني الثانوي 9 ألاف و180 طالبا وطالبة، أما طلاب مدرسة الصم والبكم فبلغ عددهم 1098 طالبا وطالبة.

وفي محافظة جنوب سيناء، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عقل ، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2082 طالبًا وطالبة، منهم 145 طالبًا “منازل”، موزعين على 60 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية في مدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة ونويبع ودهب وكاترين.

وأوضح أن عدد التلاميذ الذين أدوا امتحانات الصف السادس الابتدائي الشهادة الابتدائية 2682 تلميذًا موزعين على 102 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمان.

وفي محافظة القليوبية، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة طه عجلان، إن 107 آلاف و608 طلاب أدوا امتحانات الشهادة الابتدائية في 576 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية وتستمر لمدة أربعة أيام، وسط تشديدات وتعليمات بحسن التعامل مع الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

وفي الدقهلية ، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم علي عبد الرءوف، أن 106 آلاف و709 تلاميذ أدوا امتحانات نهاية العام للصف السادس الابتدائي.