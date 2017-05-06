جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العمرانية حبس 5 متهمين من سائقى “توك توك” والباعة المتجولين 15 يوما، لاتهامهم بمواقعة 3 فتيات قاصرات جنسيا تحت تهديد السلاح.

ومن جانبها استعجلت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة، تقرير الطب الشرعى الخاص بالفتايات الثلاثة اللاتى تعرضن لاعتداءات جنسية، من عدد من السائقين والباعة الجائلين بمنطقة الطالبية، التابعة لدائرة قسم شرطة العمرانية.

وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الأسماء الثلاثية لـ25 متهما بارتكاب الواقعة، ذكرت الفتيات أسماء شهرتهم دون معرفة أسمائهم الحقيقية، واتهمنهم بتناوب الاعتداء الجنسى عليهن، تمهيدا لإصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، لمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كانت تحقيقات نيابة الطفل، برئاسة المستشار محمد أشرف مدير النيابة، كشفت أن الفتيات الثلاثة تم ضبطهن لاتهامهن بالتسول، وأثناء التحقيق معهن، اتهمن ما يقرب من 30 شخصا من الباعة الجائلين بمنطقة الطالبية والعمرانية بالاعتداء الجنسى عليهن منذ سنتين، وعليه خرجت قوة أمنية من مباحث الأحداث تمكنت من ضبط المتهمين سالفى الذكر.