استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن منها 3 حاويات و4 بضائع عامة، فيما غادرته 4 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة حاليا بالميناء بلغ 16 سفينة، كما توجد 15 سفن بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

أما حركة الصادر من الميناء فتضمنت تصدير 11 ألفا و400 طن من اليوريا، و4 آلاف و475 طنا من الرمل الزجاجي و1050 طنا من الفوسفات، و850 طنا حديد دعامات.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بالميناء 138 ألفا و154 طنا، وفي صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 109 آلاف و660 طنا، فيما غادر الميناء قطاران بحمولة ألفين و524 طنا من القمح، و104 سيارات بحمولة بلغت 5 آلاف و293 طنا من القمح.