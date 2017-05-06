اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، الدفعة رقم 103 لقروض جهاز تشغيل الشباب عن شهر أبريل الماضي بدون فوائد أو مصاريف إدارية بإجمالي 919 ألف جنيه.

وقال محافظ الدقهلية في تصريح اليوم السبت - إن إجمالي القروض المنصرفة حتى اليوم، بلغ 59 مليون جنيه، وإجمالي عدد المستفيدين من الجنسين بلغ 9639، منهم 4716 من الذكور و 4943 من الإناث.

وأضاف أنه تم صرف الدفعة الجديدة من القروض من جهاز شباب الخريجين لدعم المشروعات الصغيرة لـ 78 مستفيدا، بمبالغ بلغت قيمتها 919 ألف جنيه، موزعة على 14 وحدة محليه للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

ووجه الشعراوي بضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتيسير الإجراءات على الشباب في الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة.

وشدد المحافظ على أهمية تسهيل إجراءات الحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، للحد من البطالة وتوفير الحياة الكريمة للشباب، مشيرا إلى أهمية التسويق الجيد للقروض بكافة المصالح الحكومية، وضرورة حرص الشباب على الاستفادة العظمى من القروض وحسن توظيفها.