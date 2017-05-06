تلقى نادى الزمالك اليوم السبت إخطارا من نادى كابس يونايتد الزيمبابوى يبلغه فيه أن بعثة فريقه الاول لكرة القدم ستصل إلى القاهرة يوم الاربعاء المقبل استعدادا لخوض مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور ال16 بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

يُذكر أن الزمالك سيواجه كابس يونايتد فى الجولة الأولى ثم يسافر بعد ذلك إلى تونس، يوم 20 مايو الجارى، لمواجهة الأهلى الليبى يوم 23 فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة التى تضم أيضا فريق اتحاد العاصمة الجزائري.