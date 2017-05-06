 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 05:30 مساءً
روابط سريعة
الزمالك : بعثة كابس يونايتد الزيمبابوى تصل القاهرة الاربعاء المقبل
كابس يونايتد - زامبيا

الزمالك : بعثة كابس يونايتد الزيمبابوى تصل القاهرة الاربعاء المقبل

2017-05-06 16:44:28

تلقى نادى الزمالك اليوم السبت إخطارا من نادى كابس يونايتد الزيمبابوى يبلغه فيه أن بعثة فريقه الاول لكرة القدم ستصل إلى القاهرة يوم الاربعاء المقبل استعدادا لخوض مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور ال16 بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.
يُذكر أن الزمالك سيواجه كابس يونايتد فى الجولة الأولى ثم يسافر بعد ذلك إلى تونس، يوم 20 مايو الجارى، لمواجهة الأهلى الليبى يوم 23 فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة التى تضم أيضا فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3