6 خطوات تحميك من أمراض العيون2017-05-06 16:28:08
على الرغم من أن الرمد الربيعي هو أكثر أمراض العيون انتشارا في فصل الصيف، إلا أن الدكتور هشام عادل أستاذ جراحة العيون بجامعة القاهرة يؤكد أنه ليس مرض العيون الوحيد بل هناك أمراضا أخرى قد تصيب الكبار والأطفال مثل حساسية العين وإلتهاب الملتحمة الجرثومي وإلتهاب القرنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض إلى أشعة الشمس الفوق بنفسجية.
لذا يقدم الدكتور هشام عادل في إطار حملة ” عينك أمانة ” للتوعية بأمراض العيون ، 6 خطوات هامة تحمي العيون من أمراض الصيف :
تجنب الشمس
خصوصا عند ممارسة الرياضة يجب أن تكون في أماكن ظليلة مع مراعاة عدم التعرض مباشرة للشمس .
كريمات العيون
استخدام كريمات عيون تقي من أشعة الشمس البنفسجية وبالتالي تقي من حروق الشمس للجفون وحول العين نظرا لرقة الجلد في هذه المنطقة .
النظارات الشمسية
عند التعرض المباشر للشمس تغلق العيون بشكل جزئي تلقائية حتى تحمي عدسة العين من التعرض لضوء الشمس والأشعة الفوق بنفسجية وتتسع بشكل كامل في الظل أو المساء، ولكن هذا غير كافي لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية نهارا لذا يجب ارتداء نظارات شمسية ذات جودة عالية حتى تحمي العين من الآشعة الفوق بنفسجية ولكن ما يحدث عند ارتداء نظارات شمسية مقلدة هو أن عدسة النظارة تسمح لحدقة العين بالاتساع فيدخل إليها الأشعة فوق البنفسجية بكمية أكبر من الطبيعي فتلتهب العين وقد تصاب بأمراض الشبكية التي قد تصل إلى حرق الشبكية .
الماء
شرب الماء هام جدا فهي الشيء الوحيد الذي يدخل الجسم ليدخل كل خلايا الجسم بما فيها العين، لذا يفضل شرب الماء بكميات كبيرة أكثر من 8 أكواب في اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن العصير أو المياه الغازية لا تغني عن شرب الماء فهو لازم لترطيب العين حتى لا تصاب بجفاف نتيجة التعرض لآشعة الشمس، هذا فضلا عن أهمية الماء في تنظيم جميع وضائف الجسم .
التغذية
الاهتمام بالتغذية الصحية ، فالخضروات والفاكهة الطازجة حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن بالاضافة إلى مواد ضد الأكسدة الواقية للشيخوخة والسرطان الخضروات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي ، مما يزيد من كفاءة العين عن طريق ضخ المخ للدم إلى العين بصورة جيدة لتؤدي جميع وظائفها بشكل سليم .
النظافة
غسيل اليدين والوجه بشكل متكرر يوميا حوالي 5 مرات يوميا يقلل من البكتريا التي تصل إلى العين من الأتربة في الجو أو عن طريق الأيدي .
يذكر أن الدكتور هشام عادل أستاذ جراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة، أطلق مؤخرا حملة “عينك أمانة ” تحت شعار ” المعرفة بداية العلاج ” ، مؤكدا أن الحملة تندرج تحت إطار التوعية الصحية بأمراض العيون وتستهدف الشباب فى الفئة العمرية 20 : 40 عامًا، نظرا لكونهم مسئولين في هذا العمر عن صحة آبائهم وأبنائهم.
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