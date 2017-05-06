وقعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اليوم السبت بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة البيلاروسية في مجال تصنيع الآلات والمعدات الزراعية ؛ وذلك في إطار بحث فرص التصنيع المشتركة بين الجانبين في قطاع الصناعات الهندسية.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة ممثلة في شركة (مبروك) لصناعات الهندسية ووزارة الصناعة البيلاروسية ممثلة بشركة (أجروماش) البيلاروسية في مجال الصناعات الهندسية..مشيرا إلى أن هذا البروتوكول سيكون مجرد بداية للتعاون المثمر بين الجانبين.

ويزور وفد من بيلاروسيا برئاسة وزير الصناعة البيلاروسي فيتالي فوفك مصر حاليا حيث تم عقد مؤتمر باتحاد الصناعات بين الجانبين لبحث سبل التعاون من خلال تبادل المعلومات عن نشاط كل الشركات البيلاروسية ونظيرتها المصرية ..كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات بهدف إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.