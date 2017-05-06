 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 05:28 مساءً
روابط سريعة
رئيس الأهلي يطير إلى لندن للعلاج
محمود طاهر رئيس النادي اﻻهلي

رئيس الأهلي يطير إلى لندن للعلاج

2017-05-06 16:24:31

سافر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي صباح اليوم السبت، للعاصمة البريطانية لندن للخضوع لفحوصات طبية هناك.
وكان طاهر يعاني منذ فترة من مشاكل صحية كثيرة ما استدعى سفره إلى الخارج، لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.
ومن المتوقع أن تستمر فترة علاج طاهر ١٠ أيام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3