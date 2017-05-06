سافر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي صباح اليوم السبت، للعاصمة البريطانية لندن للخضوع لفحوصات طبية هناك.

وكان طاهر يعاني منذ فترة من مشاكل صحية كثيرة ما استدعى سفره إلى الخارج، لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن المتوقع أن تستمر فترة علاج طاهر ١٠ أيام.