قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حاليا إنهاء الأعمال الإنشائية لمجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة ببورسعيد، لتسليمه للمستثمرين نهاية العام الحالي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة -خلال تفقده عددا من مصانع محافظة بورسعيد اليوم السبت- أنه تم طرح مجمع الصناعات أمام المستثمرين مطلع شهر مارس الماضي، وتم حتى الآن الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال، وتم إنهاء القواعد الخرسانية لـ100 مصنع من إجمالي 118 مصنعا سيشملهم المجمع، وأكد أن المجمع المقام على مساحة 181 ألف متر مخصص لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والكيماويات والغذائية والهندسية، ويجري تجهيز جمالونات الهناجر (الأسقف).

وقال إن إنشاء هذه المجمعات يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة للتوسع في إنشاء المجمعات المجهزة بالتراخيص، للتسهيل على صغار المستثمرين في إيجاد وحدات صناعية كاملة البناء ومجهزة بالتراخيص، لبدء عملية الإنتاج فور استلام هذه الوحدات، وإن ثلاثة مصانع بدأت الإنتاج الفعلي و39 مصنعا قام أصحابها بإجراءات تأسيس الشركات، وتم إعداد دراسة لتحديد الأنشطة بالمجمع عن طريق مركز تحديث الصناعة، وتم تقييم دراسات الجدوي المقدمة من المتقدمين عن طريق المركز، وتم تشكيل لجنة لبحث الاحتياجات الفنية والتدريبية للمنتفعين بخدمات المركز.

كما قام وزير التجارة والصناعة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد أعمال تجهيز الوحدات في أحد مجمعات الصناعات الصغيرة بالمنطقة الحرة ببورسعيد، الذي يضم 58 مصنعا بواقع 37 للملابس الجاهزة و10 مصانع للجلود و8 مصانع بلاستيك و3 مصانع للورق علي مساحة 14 ألف متر مربع بمساحات تتراوح ما بين 180 إلى 250 مترا مربعا للمصنع الواحد يستفيد منها 128 شاب بواقع شريكين للوحدة كحد أدنى.

كما تفقد مصنعا لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات برأسمال أجنبي (بريطاني) يصل إلى 100 مليون دولار ويحقق مبيعات بـ 1.7 مليار جنيه، توجه جميعها للتصدير ويعمل به 3500 عامل، ومصنعا للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز علي مساحة 50 ألف متر، باستثمارات تصل إلى 170 مليون جنيه مصري بالكامل ويوجه 75بالمئة من إنتاجه للتصدير ويعمل به 900 عامل.

وقام قابيل بتفقد مصنعين من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ببورسعيد باستثمارات تصل إلى 12 مليون جنيه، ويعمل به 122 عاملا، يقوم الأول بإنتاج شكائر البولي بروبلين باستثمارات 3 ملايين جنيه مصري، وتصل مبيعاته إلى 240 ألف جنيه سنويا، ويعمل به 10 عمال، والثاني لإنتاج الملابس الجاهزة باستثمارات تصل إلى 9 مليون جنيه وتصل مبيعاته السنوية إلى 5 ملايين جنيه 30% منها موجه للتصدير ويعمل به 100 عامل.

ويعد مجمع الرسوة ضمن ثلاثة مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص أعلنت الوزارة إنشائها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص.

وحول أهم المشروعات التي مولها الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظة بورسعيد خلال عام 2016، أوضحت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن إجمالي عدد المشروعات الحاصلة علي قروض من الصندوق بمحافظة بورسعيد بلغ حوالى 620 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 32.2 مليون جنيـه وفرت حوالي 1134 فرصة عمل جديدة في العديد من المجالات الإنتاجية، لافتة إلى أن نصيب القطاع الصناعي من إجمالي القروض المنصرفة من الصندوق بلغت نسبته 18% ومن المستهدف الوصول بها إلى 20% خلال عام 2017.

وأشارت إلى أن مجمع خدمات المنشآت الصغيرة ببورسعيد قد قدم 1237 خدمة للمستفيدين من برامج وخدمات الصندوق خلال عام 2016 شملت إصدار رقم قومي لـ 411 منشأة، و إصدار ترخيص نشاط مؤقت لـ 423 منشأة وترخيص نهائي لـ403 منشأة .