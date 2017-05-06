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الكشف على 19 ألف شخص في إطار حملة القضاء على فيروس سي‎
محافظ الغربية الجديد احمد ضيف صقر

الكشف على 19 ألف شخص في إطار حملة القضاء على فيروس سي‎

2017-05-06 15:49:46
محيط: أ. ش. أ

صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن مديرية الشئون الصحية بالغربية قامت بعمل مسح طبى شامل لجميع المرضى المحجوزين بكل الأقسام الداخلية بجميع المستشفيات لمن تجاوز أعمارهم سن الثامنة عشر وجميع العاملين بالمنشآت الصحية لعدد 19 الفا و314 شخصا وبلغ عدد الحالات الايجابية 2901 والحالات السلبية 16413.

وأكد المحافظ ضرورة توفير العلاج اللازم للحالات الايجابية واتخاذ الإجراءات الوقائية منعا لحدوث أي عدوى وذلك حرصا منه على الحفاظ على صحة المواطنين وحتى تكون محافظة الغربية خالية من مرض الالتهاب الكبدي سي حرصا على خلو المحافظة من فيروس الالتهاب الكبدي سي.

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