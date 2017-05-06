الأوقاف توجه الأئمة بالالتزام بتعليمات إقامة الشعائر خلال رمضان2017-05-06 15:45:23
وجهت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين بها بالالتزام التام بالتعليمات التي أصدرتها لإقامة الشعائر بالمساجد خلال شهر رمضان ونبهت على جميع المفتشين ومديري الإدارات وسائر القيادات متابعة ذلك بدقة.
واستعرضت الوزارة - في بيان اليوم السبت- تلك التعليمات، مطالبة بضرورة الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة وهو ما بين 15-20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة وكذلك ببرنامج عمل الإمام في الدروس اليومية وعدم تجاوز درس التراويح 10 دقائق بأي حال من الأحوال، وعدم السماح لأي شخص غير مرخص له بالخطابة بإلقاء أي دروس بالمساجد وملحقاتها وما في حكمها.
كما شددت الأوقاف على عدم استخدام صحن المسجد في أي موائد على الإطلاق، وفى حالة وجود مائدة إفطار يجب أن يكون مكان المائدة مستقلا تماما عن صحن المسجد وبتصريح مسبق من مديرية الأوقاف التابع لها المسجد، مع عدم استخدام صحن المسجد نفسه في أي لون من ألوان طهي الطعام على الإطلاق حفاظا على نظافة المساجد وهيبتها، مع التأكيد على الاهتمام بنظافتها وإعدادها إعدادا جيدا لشهر رمضان والبدء في ذلك من الآن.
وأكدت وزارة الأوقاف على الالتزام بخطة دروس التراويح التي سبق وأعلنتها الوزارة والتركيز في الأسبوع الأول في دروس العصر على شرح أحكام الصيام وأدابه مع عدم الإسراف في استخدام الكهرباء بأي شكل من الأشكال، والحرص على ترشيد الطاقة، وعدم تحمل أي نفقات تتعلق بأعمال الزينة.
ونبهت الوزارة على أئمة المساجد الالتزام في آذان المغرب والفجر بما ورد من مواقيت من هيئة المساحة المصرية، وقصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الأذان وخطبة الجمعة، وأن تكون السماعات الداخلية مناسبة لداخل المسجد فقط وعلى قدر الحاجة.
وطالبت الأوقاف الأئمة بالإشراف على الاعتكاف بنفس ضوابط العام الماضي شريطة وجود إمام مشرف من الأوقاف وعدم إقامة أي ساحات لصلاة العيد إلا الساحات المعتمدة من الأوقاف ولها إمام أو خطيب مصرح له، وتحت الإشراف الكامل للوزارة.
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