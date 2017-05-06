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بعد واتس اب.. "عطل مفاجئ" يصيب تويتر
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بعد واتس اب.. "عطل مفاجئ" يصيب تويتر

2017-05-06 15:46:46

توقف موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن العمل لفترة وجيزة، صباح الجمعة، في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد يوم واحد من توقف تطبيق “واتس اب” في جميع أنحاء العالم لمدة ساعتين.

واشتكى مستخدمو تويتر في منطقة الشرق الأوسط من انقطاع الموقع لمدة نصف ساعة صباح الجمعة.

ولم يعلق مسؤولو شركة “تويتر” إلى حدود الساعة عن هذا العطل الذي أصاب الموقع.

وكان تطبيق واتس اب لتبادل الرسائل على الهواتف الذكية توقف، فجر الخميس، عن العمل لنحو ساعتين.

وتسبب العطل المفاجئ في حرمان أكثر من مليار مستخدم لواتساب من استخدام خدمة الاتصالات الأساسية بالنسبة إليهم، مما أثار شبه “ثورة” على منصات التواصل الاجتماعي.

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