سفير مصر بالكويت: زيارة السيسي تعزيز للتعاون العربي المشترك2017-05-06 15:42:21
أفاد سفير مصر لدي الكويت ياسر عاطف بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت ، التي تبدأ غدا الأحد على رأس وفد رسمي تأتي في إطار تعزيز التشاور في القضايا القائمة والتي تهم البلدين وفي سياق اهتمامهما لتعزيز التعاون العربي المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتجارية والثقافية والعلمية.
وقال السفير المصري - في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت - إن الزيارة ستشهد مباحثات رسمية بين الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتأتي في إطار مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ولتأكيد عمق التعاون القائم في كافة المجالات.
ونوه السفير ياسر عاطف بأن الرئيس السيسي سيلتقي خلال الزيارة ، التي تستغرق يومين، أيضا مع كبار المسئولين في الكويت.
وتعد زيارة السيسي إلى الكويت غدا الثانية له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014 في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات.
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