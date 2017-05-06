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محافظ الغربية يحث على زيادة إنتاج الغزل والنسيج وتسويق المنتجات‎
اللواء أحمد ضيف صقر

محافظ الغربية يحث على زيادة إنتاج الغزل والنسيج وتسويق المنتجات‎

2017-05-06 15:27:03
محيط: أ. ش. أ

أكد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، ضرورة العمل وزيادة الإنتاج في شركة الغزل والنسيج، وتسويق المنتجات في الأسواق العالمية، لنثبت للعالم مهارة العامل المصري وجودة المنتجات المصرية.

وأشاد المحافظ - خلال تفقده اليوم السبت - معرض منتجات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يضم منتجات متنوعة من المفروشات والملابس تم إنتاجها بالشركة، بجودة المنتجات والتي تنافس المنتجات العالمية، وتمنى للشركة خاصة مزيد من التقدم ولمصر عامة التقدم والرفعة.

رافق المحافظ خلال الجولة، رئيس مدينة المحلة الكبرى تامر أبو النجا، والمفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج حمزة أبو الفتح.

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