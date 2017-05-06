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«الصخرة» يحيي ذكرى رحيل صالح سليم
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«الصخرة» يحيي ذكرى رحيل صالح سليم

2017-05-06 15:38:41

أحيا وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى رحيل “المايسترو” صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق.

ووضع صخرة دفاع الأهلي صورة للراحل صالح سليم على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكتب عليها: “رحمة الله عليه”.
وتحل اليوم الذكرى الـ 15 على وفاة المايسترو صالح سليم أسطورة الأهلي.

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