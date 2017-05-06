ذكرت صحيفة “حرييت” التركية أن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد غد الاثنين لإجراء مباحثات رسمية مع نظيره الأمريكي جيف سيشنز، بخصوص تسليم رجل الدين التركي فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 يوليو 2016.

وأفادت الصحيفة التركية في سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أن بوزداغ سيلتقي سيشنز في واشنطن، في إطار الاستعدادات لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة للولايات المتحدة يومي 15 و17 مايو الجاري، وأن بوزداغ سيقدم معلومات إلى سيشنز حول تفاصيل 4 ملفات أرسلتها تركيا إلى الولايات المتحدة في إطار التحقيقات خلال الأيام الماضية بخصوص تسليم “جولن” إلى أنقرة.

ومن المقرر -وفق الصحيفة- أن يقدم الوزير التركي إلى نظيره الأمريكي مجموعة من الأدلة والوثائق تثبت صدور التعليمات من فتح الله جولن بشأن تنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 يوليو 2016.

ومن المنتظر أن يتناول أردوغان خلال لقائه الثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضايا إقليمية ودولية، على رأسها التطورات في سوريا والعراق، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال ملف مكافحة الإرهاب، كما سيبحثان العلاقات الثنائية ومسألة تسليم جولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تطالب تركيا بإعادته لمحاكمته على خلفية دوره في الانقلاب الفاشل.

ويتهم أردوغان جولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكرية المباشرة، وتشكيل كيان مواز للسلطة في تركيا.