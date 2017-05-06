ميركل تقترح على الناتو غزل القوة والحوار مع روسيا2017-05-06 15:22:32
اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن استعراض حلف شمال الأطلسي “الناتو” لقوته وبأسه أمر هام جدا، ومع ذلك شددت على أهمية الحوار بين الحلف وروسيا.
وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا لفتت دائما انتباه الآخرين إلى أمرين هامين: الرغبة في حماية جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وفي نفس الوقت إجراء حوار متزامن مع موسكو.
وقالت ميركل في بيان مصوّر على شريط فيديو نشر على موقع المستشار الاتحادي الألماني ” كان من الهام جدا تجنب انقطاع خيط الحوار مع روسيا، لذلك اتخذنا كافة التدابير اللازمة لضمان مواصلة حلف شمال الاطلسي وروسيا العمل بالوثيقة التأسيسية التي يتعين الاضطلاع بها، وعقد مجلس الناتو-روسيا أيضا اجتماعاته وجلساته بانتظام. وأعتقد أن تصرفنا بطريقة مزدوجة تتلخص بإظهار القوة والبأس من جهة، وإبداء استعدادنا للحوار، من ناحية أخرى، نكون قد اخترنا الطريق الصحيح “.
وكانت المستشارة الألمانية قد دعت خلال مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/شباط الماضي إلى التعاون مع روسيا في مواجهة الجماعات الإرهابية.ومع ذلك ذكرت ميركل أن محاولات تطبيع العلاقات مع روسيا بعد الحرب الباردة لم تنجح بشكل كامل.
وأوضحت:” لا يوجد لدينا حتى الآن نظام دولي واضح، ولا توجد حتى الآن علاقات مستقرة مع روسيا”.
ونوهت بأنها ستعمل وتبذل الجهود من أجل إقامة علاقات جيدة مع الاتحاد الروسي على الرغم من وجود خلافات في الآراء حول العديد من القضايا.
وتابعت:” لم نتمكن خلال السنوات الـ25 الفائتة من إقامة علاقات مستقرة مع روسيا، ولكن روسيا جارة”، وتطرقت المستشارة الألمانية إلى العلاقة بين روسيا والناتو وأعلنت أنه يجب المحافظة على سريان عمل الوثيقة الأساسية للعلاقة بين روسيا والناتو وقالت:”لا يجوز التخلي عن هذه الوثيقة على الرغم من الفترة الصعبة التي تمر بها العلاقة بين الجانبين. وهذا يعني بالنسبة لي مواصلة تنفيذ بنود هذه الوثيقة. وهنا مصالحنا متشابهة ويجب أن نتعاون على العمل في هذا الاتجاه”.
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