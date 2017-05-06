أكد إسماعيل حفني، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، أن اللجنة الفنية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بفتح باب الاختبارات للناشئين الجدد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مايو 2016.

وأشار حفنى إلى أن المرحلة الأولى من الاختبارات مستمرة حتى حلول شهر رمضان الكريم يوميا بملاعب نادي النخيل من التاسعة صباحا ماعدا يوم الجمعة، على أن تبدأ المرحلة الثانية للاختبارات عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

على جانب آخر أكد محمد شكري المدير الإداري لقطاع الناشئين أن اللجنة الفنية بالنادي عقدت عدد من الاجتماعات خلال الأيام الماضية وتم تحديد لجنة من مدربي البراعم لحضور الاختبارات بالإضافة إلى التعاون بين الجهاز الإداري والمالي بالنادي لانهاء اجراءات شراء وتسجيل الاستمارات طبقا للوائح والقوانين.

وأضاف أن ملاعب النادي الإسماعيلي بأرض النخيل استعدت لاستقبال أصحاب المواهب الكروية الراغبين في الانضمام لقطاع الناشئين بالنادي بالمراحل النسية التي تم تحديدها من مواليد 2004 حتى مواليد 2010.