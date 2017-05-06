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توكل كرمان: اقتحام «الاصلاح» عمل إرهابي ويسكت الأصوات الداعية لاستقلال اليمن
الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان
الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان

توكل كرمان: اقتحام «الاصلاح» عمل إرهابي ويسكت الأصوات الداعية لاستقلال اليمن

2017-05-06 15:47:50
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أعربت الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان عن استيائها من حادث اقتحام مقر حزب “التجمع اليمني للإصلاح” وإحراقه بمدينة “عدن”، واصفة هذا بـ”العمل الإرهابي الهمجي”.
وقالت كرمان من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “اقتحام مقر الاصلاح بعدن واحراقه عمل ارهابي همجي مدان يراد به تقييد الحريات في البلاد واسكات الاصوات الحرة الداعية لاستقلال اليمن وسيادته على كامل ترابه الوطني”.
وكان مسلحين مجهولين قد قاموا باقتحام وإحراق مقر حزب “التجمع اليمني للإصلاح” بالعاصمة المؤقتة “عدن” في ساعة متأخرة من مساء أمس.

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