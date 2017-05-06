الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تدعو لأسبوع غضب2017-05-06 15:17:20
دعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، في بيان لها اليوم السبت ، لأسبوع غضب في الوطن والشتات ضد سلطات الاحتلال وذلك بعد مرور 20 يوما على الإضراب ودخول الأسرى في مرحلة خطيرة مصيرية بالتزامن مع إعلان الاحتلال استهداف الإضراب بجريمة تغذية الأسرى قسريا.
وحثت الحركة كافة قطاعات الشعب في الوطن والشتات للمشاركة في “أسبوع الغضب” وتوجيه حممه وبراكينه وغضبه إلى مواقع التماس والاشتباك المتواصل مع الاحتلال ومحاصرة سفاراته في العالم أجمع واستمرار المسيرات والاعتصامات والوقفات الإسنادية ، والزحف إلى خيم الاعتصام مع الأسرى في المدن والقرى الفلسطينية.
وشددت على أن الأيام القادمة ستحمل الجديد في المعركة ضد الاحتلال وأنها ستواجه سياسة الإعدام التي أقرتها حكومة الاحتلال ضد الأسرى بكل نضال وتحد.
وقالت : إن دخول إضراب الكرامة والذي تقوده الحركة الأسيرة يومه ال20 يُعتبر بداية لمرحلة الخطر الشديد على حياة الأسرى المضربين عن الطعام ونقطة تحوّل أخرى في سياق استهداف الإضراب على يد حكومة الاحتلال الفاشية والتي أعلنت أمس على لسان الناطقين باسمها وفي مقدمتهم وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان “أن هناك عملا على استقدام أطباء من إحدى الدول للقيام بجريمة تغذية الأسرى قسريًا في عيادة سجن الرملة إضافة إلى إبلاغ وحدة القمع والقتل الخاصة بإدارة السجون (الماتسادا) بالاستعداد لتطورات ومواجهات محتملة داخل السجون”.
وناشدت السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال والبدء بالعمل على ملاحقة مجرمي إدارة سجون الاحتلال ومخابراته قضائيًا باعتبارهم مجرمي حرب ، مؤكدةً أنها ستحوّل السجون إلى مواقع اشتباك بأجسادهم العارية مسلحين بالإيمان والإرادة والثقة بالشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وبأحرار العالم.
وطالبت الحركة بضرورة إطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب تحذر من مخاطر موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسريًا، مشددةً على أن كل محاولة لتنفيذ جريمة التغذية القسرية لأي أسير مضرب ستعني مشروعًا لإعدام الأسرى.
كما دعت لتشكيل إطار قيادي وطني فلسطيني بعضوية ومشاركة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وشخصيات وطنية لقيادة ومتابعة الفعل النضالي لأجل قضية الأسرى على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي ، مؤكدة على ضرورة مشاركة لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتل بهذا الإطار القيادي ليكن شاملا ومعبرا عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
-
تبدين أكبر من عمركِ الحقيقي.. لماذا؟
أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية بأن بعض الأطعمة تتسبب في ظهور أعراض التقدم في العمر أو على الأقل تجعل المرء يبدو كذلك. وهذه الأطعمة هي: السكر: تناول كميات كبيرة من ...Sat, 06 May 2017 12:46:16 GMT
-
اتحاد الكرة يتفق مع وزير الرياضة على عودة الجماهير
أرسل اتحاد الكرة، وتحديدا لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، تصورا إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، يتضمن الملاعب المقترحة لاستضافة مباريات الدورى الجديد، ...Sat, 06 May 2017 12:32:55 GMT
-
«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
-
وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
-
برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
-
نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
-
اتحاد المستثمرين ينظم مؤتمر "مصر فى قلب أفريقيا"
أعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تنظيم مؤتمر تحت شعر “مصر فى قلب أفريقيا”، يوم الثلاثاء، ويستهدف المؤتمر تحقيق الشراكة المنشودة بين رجال الأعمال ...Sat, 06 May 2017 07:19:22 GMT
-
اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
-
احتراق 4 آلاف بالة قش في حريق بإحدى قرى البحيرة
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بكميات كبيرة من بالات القش بقرية الجلاء بدائرة مركز كوم حمادة، ونتج عن الحريق احتراق 4000 بالة دون حدوث إصابات بشرية ...Sat, 06 May 2017 09:56:11 GMT