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وفاة نائبة فرنسية أثناء إلقاءها خطاب في مؤتمر انتخابي لماكرون
الشرطة الفرنسية

وفاة نائبة فرنسية أثناء إلقاءها خطاب في مؤتمر انتخابي لماكرون

2017-05-06 15:14:36
أ ش أ

توفت النائبة الاشتراكية الفرنسية كورين ايريل (50 عاما) مساء الجمعة، إثر إصابتها بوعكة صحية مفاجئة أثناء مشاركتها في مؤتمر انتخابي لمرشح الوسط للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون في منطقة بريتاني في شمال غرب فرنسا.

وأعلن رئيس مجلس النواب كلود بارتولون في بيان له اليوم السبت أن كورين ايريل سقطت فجأة أثناء إلقاءها كلمة للدفاع عن قيم الجمهورية أمام 300 ناشط وتم نقلها على الفور إلى قسم الطوارىء بأحدى المستشفيات حيث تم إعلان وفاتها.

وكانت كورين ايريل المنحدرة من بريتاني قد انضمت إلى حركة “إلى الأمام” للمرشح الرئاسي الأوفر حظا إيمانويل ماكرون والذي سينافس غدا /الأحد/ مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدور الثاني والأخير من الانتخابات الرئاسية.

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