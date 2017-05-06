أكدت وزارة الأوقاف ضرورة الحصول على موافقتها المكتوبة والحصول على جميع التراخيص اللازمة عند بناء أي مسجد جديد أو إحلال مسجد وتجديده، منعا من أي عشوائية سواء بالبناء على حرم الطرقات أو السكة الحديد ونحو ذلك، وحتى لا تستغل بعض الجماعات المتطرفة ذلك في نشر زوايا لها في بعض المناطق الصحراوية أو حتى الزراعية غير مبالية بالمخالفة والاعتداء على الأرض الزراعية.

ودعت الوزارة -في بيان اليوم السبت- جميع الجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة لتلك التوجيهات، وناشدت محبي الخير الراغبين في إنشاء أو عمارة مساجد، بالتوجه إلى الوزارة مباشرة للحصول على التصاريح اللازمة، أو التفضل بإحلال وتجديد ما يختاره من المساجد سواء بالمنطقة التي يريد أم من قائمة انتظار الإحلال والتجديد والصيانة على مستوى الجمهورية .

وأكدت الوزارة، أنها وفاءً بواجبها وخدمة لبيوت الله (عز وجل) قامت وما زالت تقوم بأوسع عملية إحلال وتجديد عبر تاريخها، لتكون بيوت الله على الوجه الحضاري الذي يليق بحرمتها ومكانتها .‎