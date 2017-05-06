برلماني يطالب بسحب الثقة من وزير الصحة لهذا السبب2017-05-06 15:11:50
قدم النائب إسماعيل نصر الدين، استجواب إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ضد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، ومحاسبته وسحب الثقة منه “لاستهانته” بالمرضى.
وقال “نصر الدين” في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه، إن الإهمال في المنظومة الصحية وصل لمرحلة عدم وجود قسم لعلاج الحروق الخطرة بمستشفى حلوان العام التي تخدم أكثر من مليوني نسمة، ما تسبب في وفاة 3 أفراد من أسرة واحدة والعدد مرشح للزيادة.
وأوضح أنبوبة “بوتاجاز” انفجرت في أحد المنازل بمنطقة العزبة البحرية بحلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإنقاذهم، وفوجئ الأهالي برفض المستشفى استقبالهم لعدم وجود قسم للحروق، ما اضطر الأهالي إلى التنقل بين المستشفيات، وتوزيع الحالات على مستشفيات أم المصريين والحلمية العسكري والقصر العيني.
وبيّن إن التأخر في إسعاف الحالات تسبب في وفاة ثلاثة، مشيرًا إلى أن الإهمال في المستشفيات وصل لدرجة غير مقبولة.
وشدد على أنه متمسك بحقه في الاستجواب ولن يتراجع عنه مهما حدث، مضيفاً: “حسبنا الله ونعم الوكيل في وزير الصحة، الذي حول المستشفيات إلى مقابر للمصريين”.
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