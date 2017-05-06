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بايرن ميونخ يدفع بريبيري وليفاندوفيسكي في مواجهة دارمشتات
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بايرن ميونخ يدفع بريبيري وليفاندوفيسكي في مواجهة دارمشتات

2017-05-06 15:17:57

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره دارمشتات في لقاء الجولة الـ 32 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “بوندسليجا”..

وجاءت تشكيلة الفريق :

حراسة المرمى: شتارك .

الدفاع: رافينيا ، بواتينغ ، دافيد الابا ، خوان بيرنات.

الوسط: كيميتش ، خافيير سانشيز ، توماس مولر ، دوجلاس كوستا، فرانك ريبيري .

الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي.

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