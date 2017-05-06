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الألمانية مونا تهزم بليسكوفا وتتوج ببطولة براج للتنس
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الألمانية مونا تهزم بليسكوفا وتتوج ببطولة براج للتنس

2017-05-06 15:09:20
وكالات

توجت الألمانية مونا بارتل بلقب بطولة براج المفتوحة للتنس للسيدات اليوم السبت.

ففي المباراة النهائية للبطولة المقامة في جمهورية التشيك فازت بارتل على منافستها التشيكية كريستينا بليسكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع 2-6 و7-5 و6-2.

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