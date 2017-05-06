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عماد وحيد : لابد من إظهار الوفاء لقدامي اللاعبين
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عماد وحيد : لابد من إظهار الوفاء لقدامي اللاعبين

2017-05-06 15:06:44
محيط - أحمد عبد الخالق

قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي لديه مسئولية اجتماعية كبيرة يؤديها على الأوجه الأكمل بخلاف دوره الرياضي الذي يتفوق فيه دائما، لافتا إلى أن الأهلي يسعى لتعظيم دوره الاجتماعي بشكل دائم ومستمر، خصوصا أن لقب نادي القرن لم يعط للأهلي بسبب البطولات فقط، بل لتوليه مسئولياته الاجتماعية والثقافية أيضا.

وأكد وحيد، على هامش حضوره لجلسة لجنة قدامى اللاعبين التي استضافها النادي اليوم السبت، بالمرسى النهري بمقر الجزيرة، أنه بصدد إعداد دراسة شاملة عن جمعية اللاعبين القدامى لتعظيم دورها وتنمية مواردها، مشددا على أن الأهلي لديه رغبة قوية في وضع آلية محددة وواضحة لحماية قدامى اللاعبين من تداعيات الزمن.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن الوفاء لرموز الرياضة الذين أفنوا عمرهم في خدمة مصر والأندية الرياضية هو الذي يبقى، مشيرا إلى أن مشاركة الأهلي الدائمة والفعالة في الجمعية يأتي للدفاع عن حقوق الرياضيين القدامى والذين يجب أن يعظم دورهم، خصوصا أنهم لم يحظوا بالشهرة والمال الذي يحظى به اللاعبون الحاليون.

وأوضح وحيد أنه يثمن رسالة الجمعية ودورها في رعاية قدامى اللاعبين، الذين لم تسمح لهم الظروف بتأمين مستقبل وحياة كريمة لهم ولأسرهم، مضيفا أن اللاعبين الحاليين لابد أن يكون لهم دور فعال في خدمة الجمعية واللاعبين الذين أسسوا لعصر الاحتراف الحالي دون أن يحصلوا على أية امتيازات.

واختتم عضو مجلس إدارة الأهلي تصريحاته مؤكدا أن مجلس إدارة الأهلي لن يتأخر عن دعم دور الجمعية أو تعظيم مواردها، مشيرا إلى سعادة الأهلي باستضافة اجتماع الجمعية، خصوا وأنها تضم النسيج الرياضي المصري من جميع الأندية.

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