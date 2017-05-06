البورصة تربح 4ر4 مليار جنيه الأسبوع الماضي ومؤشرها يقفز 47ر1%2017-05-06 15:06:00
حققت البورصة المصرية مكاسب جماعية الأسبوع الماضي مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية على الأسهم الكبرى والقيادية صاحبها نشاط انتقائي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، فيما تأثرت تعاملات الأسبوع بحالة الترقب لتقرير بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليا بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزي بشأن معدلات الفائدة في الثالث الأخير من الشهر الجاري.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة ، الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم السبت ، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب بلغت نحو 4ر4 مليار جنيه ليسجل 4ر659 مليار جنيه عند نهاية تعاملات الأسبوع (الخميس الماضي) .. كما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 47ر1 % لينهي الأسبوع عند 93ر12709 نقطة.
وأنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب قدرها 86ر0 % ليسجل 06ر592 نقطة فيما حقق مؤشر /إيجي إكس 100/ ، الأوسع نطاقا ، مكاسب أسبوعية قدرها 61ر0 % مسجلا 08ر1360 نقطة.
وبلغ إجمالي حجم التداول الكلي بالسوق نحو 2ر16 مليار جنيه بعد تداولات بلغت أكثر من مليار ورقة مالية نفذت من خلال 91 ألف صفقة بيع وشراء ، واستحوذت سوق الأسهم على 3ر96 % من تعاملات السوق فيما بلغت تعاملات سوق السندات 7ر3 %.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نحو 2ر73 % من إجمالي تعاملات السوق بينما استحوذت تعاملات الأجانب غير العرب على نسبة 6ر18 % والعرب على 8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات ، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 136 مليون جنيه والعرب 49 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن المؤسسات استحوذت على 2ر41 % من تعاملات البورصة وكانت باقي التعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 8ر58 % ، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 142 مليون جنيه.
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