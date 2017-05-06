حذّر فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من خطورة ملف المباني والعمارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية، حيث أعلن المحافظ أن هناك 17 ألف عقار مخالف.

وتقدم “عامر” بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، مطالبا بمساندة جهود محافظ الإسكندرية لمواجهة هذه الكارثة بقرارات حاسمة نظرا لخطورة العمارات والعقارات المخالفة خاصة الآيلة للسقوط على أرواح قاطنيها، فضلا عن تأثيرها السلبي على شبكات الخدمات ومشروعات البنية الأساسية.

ودعا “عامر” الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات لحسم هذه المشكلة في مقدمتها عدم توصيل الخدمات للمباني والعقارات المخالفة والإسراع في اتخاذ قرارات بإخلاء جميع العقارات الآيلة للسقوط من خلال توفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها خاصة أن مسلسل انهيار مثل هذه العقارات يتكرر بصورة مستمرة داخل الإسكندرية ما يؤدي إلى وقوع ضحايا ومصابين من المواطنين الأبرياء.

وأكد أن هناك ظاهرة مايسمى بـ “الكحول” الذي يتم إصدار العقود باسمه للمواطنين الراغبين في شغل الوحدات السكنية بالعقارات والمباني المخالفة رغم أن غالبية المواطنين بالإسكندرية عرفوا أن هذا الكحول اسم مجهول ووهمي وأصحاب الضمائر “الخربة” من المتاجرين في العقارات وأرواح المواطنين يستخدمون هذا الأسلوب الخبيث للهروب من المسؤولية الجنائية عند انهيار العقارات والمباني المخالفة.

وقال إن محافظ الإسكندرية لن ينجح بمفرده وحده في القضاء على ظاهرة المباني والعقارات المخالفة والآيلة للسقوط.

وطالب الحكومة بتشكيل لجنة وزارية خاصة بالمخالفات والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية، خاصة وأنه يعتبر واحدا من أهم وأخطر الملفات والمشكلات المزمنة التي أصحبت تمثل كارثة على المواطنين.