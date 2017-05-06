اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي دعوة خاصة باسم مجلس إدارة النادي، لأعضاء جمعية قدامى اللاعبين بحضور حفل الإفطار الذي يقيمه النادي لأعضاء الجمعية في شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء شيرين شمس، على هامش جلسة أعضاء الجمعية بمقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم السبت، إن المجلس يدعو أعضاء الجمعية على حفل إفطار بمقر النادي في شهر رمضان المبارك.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي، أن الأهلي هو بيت كل الرياضيين واحتضانه لجلسة أعضاء الجمعية؛ يأتي انطلاقا من دوره المجتمعي تجاه كل أسرة الرياضة المصرية، مشيرا إلى أنه يرحب بتواجد قدامى اللاعبين في الأهلي باستمرار.

وأوضح شيرين أن الأهلي بصدد إعداد دراسة شاملة للجمعية؛ من أجل تعظيم مواردها ودورها في المجتمع الرياضي، لافتا إلى أن قيام الأهلي بإعداد هذا المشروع يعد من واجبات النادي ومسئوليته الاجتماعية تجاه الأسرة الرياضية.