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"ماكرون تحت أقدام ميركل".. حرب اليوم الأخير في الانتخابات الفرنسية
ماكرون تحت اقدام ميركل

"ماكرون تحت أقدام ميركل".. حرب اليوم الأخير في الانتخابات الفرنسية

2017-05-06 15:06:23
متابعات

رغم الصمت الانتخابي في اليوم الأخير من انتخابات الرئاسة الفرنسية في كافة وسائل الإعلام، ولدى مقرات حملات المرشحين، إلا أن وسائل الإعلام الاجتماعي لم تصمت على الإطلاق، واستمرت الحرب حتى اليوم الأخير، ولكن ضحيتها في تلك المرة المرشح، إيمانويل ماكرون.

وبدأت حرب اليوم الأخير، بانتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمرشح الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي يظهر فيها وهو يجلس تحت أقدام المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

وظهرت تلك الصورة، التي يظهر فيها ماكرون يجلس بجوار ميركل، ولكن أسفل منها، وليس بجوارها كما هو معتاد بروتوكوليا.

ورغم عدم منطقية الصورة، إلا أنه تبادلها الكثير من مستخدمي مواقع التواصل في فرنسا وغيرها في تعليقات تحوي هجوما على ماكرون.

وبالبحث حول أصل تلك الصورة، وجد أنها صورة “مزيفة” وليست حقيقية، والصورة الحقيقية يجلس فيها ماكرون بجوار ميركل بصورة بروتوكولية معتادة، وليست كسابقتها.

وسعى مروجو تلك الصورة المزيفة، إلى استغلالها لتأكيد نظريتهم بأن ماكرون مصاب بـ”عقدة أوديب”، والتي تتعلق بحبه وعشقه للسيدات الكبيرات في السن، لافتقاده الأمومة والطفولة، خاصة وأنه متزوج من سيدة تكبره بـ25 عاما تقريبا، وبدأ نشطاء آخرون يتبادلون الصورة الحقيقية لتوضيح كيف أن هذا ليس إلا هجوما مزيفا للنيل من مرشحهم ماكرون.

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